Dejan Stanković nakon eliminacije Zvezde iz Lige Evrope: Bili smo dominantni u tri od četiri odigrana poluvremena, ali se i protivnik nešto pita

Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da izbore osminu finala Lige Evrope, pošto su nakon dvomeča u plej-ofu poraženi od ekipe Lila ukupnim rezultatom 2:1.

Pored činjenice da su već dva puta tokom ove sezone savladali ekipu Lila u Ligi Evrope, šampion Srbije nije uspeo da prednost iz prvog meča u Francuskoj (1:0) potvrdi i u revanšu na domaćem terenu, ekipa Lila je nakon produžetaka slavila sa 2:0 na Marakani. Medijima se posle meča obratio i šef stručnog štaba Crvene zvezde, Dejan Stanković. – Očekivao sam agresivniji Lil u odnosu na prvi meč. Ostaje žal za propuštenim šansama u prvom meču. Od četiri poluvremena,