Dejan Stanković nakon eliminacije Zvezde iz Lige Evrope: Bili smo dominantni u tri od četiri odigrana poluvremena, ali se i protivnik nešto pita

Danas pre 3 sata  |  V. R.
Dejan Stanković nakon eliminacije Zvezde iz Lige Evrope: Bili smo dominantni u tri od četiri odigrana poluvremena, ali se i…

Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da izbore osminu finala Lige Evrope, pošto su nakon dvomeča u plej-ofu poraženi od ekipe Lila ukupnim rezultatom 2:1.

Pored činjenice da su već dva puta tokom ove sezone savladali ekipu Lila u Ligi Evrope, šampion Srbije nije uspeo da prednost iz prvog meča u Francuskoj (1:0) potvrdi i u revanšu na domaćem terenu, ekipa Lila je nakon produžetaka slavila sa 2:0 na Marakani. Medijima se posle meča obratio i šef stručnog štaba Crvene zvezde, Dejan Stanković. – Očekivao sam agresivniji Lil u odnosu na prvi meč. Ostaje žal za propuštenim šansama u prvom meču. Od četiri poluvremena,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Zvezda udarila u Lilov zid i ostala bez osmine finala Lige Evrope (VIDEO)

Zvezda udarila u Lilov zid i ostala bez osmine finala Lige Evrope (VIDEO)

Danas pre 3 sata
Kristal Palas sprečio Zrinjski da napravi senzaciju

Kristal Palas sprečio Zrinjski da napravi senzaciju

Nova pre 3 sata
Vasilije Kostov: Nedostajalo je sreće, nismo zaslužili da ispadnemo (VIDEO)

Vasilije Kostov: Nedostajalo je sreće, nismo zaslužili da ispadnemo (VIDEO)

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Dejan StankovićFudbalCrvena ZvezdaMarakanaSrbija FrancuskaIzboriLiga EvropeFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Bura u Mančester sitiju: Gvardiola besan na Halanda jer pregovara sa Realom!

Bura u Mančester sitiju: Gvardiola besan na Halanda jer pregovara sa Realom!

Kurir pre 21 minuta
Dragutin Topić predsednik Stručnog saveta SAS: Velika mi je čast što sam dobio poverenje!

Dragutin Topić predsednik Stručnog saveta SAS: Velika mi je čast što sam dobio poverenje!

Kurir pre 1 sat
Rukometašice Srbije zvanično dobile novu selektorku: "Tačno je da je težak trenutak..."

Rukometašice Srbije zvanično dobile novu selektorku: "Tačno je da je težak trenutak..."

Telegraf pre 1 sat
Pred okršaj fudbalera TSC-a i Novog Pazara na stadionu kraj Jošanice: „Lavovi“ žele u plej-of zonu

Pred okršaj fudbalera TSC-a i Novog Pazara na stadionu kraj Jošanice: „Lavovi“ žele u plej-of zonu

Dnevnik pre 1 sat
Futsal: Vranje – Novi Pazar (subota, 19.00)

Futsal: Vranje – Novi Pazar (subota, 19.00)

Sandžak haber pre 2 sata