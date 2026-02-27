Srpska četvorka dobila rivala: AEK protiv najprijatnijeg iznenađenja u Ligi konferencija

Dnevnik pre 1 sat
Srpska četvorka dobila rivala: AEK protiv najprijatnijeg iznenađenja u Ligi konferencija

Fudbaleri grčkog AEK-a igraće protiv Celja u osmini finala Lige konferencije, određeno je žrebom u sedištu Evropske fudbalske unije u Nionu.

AEK, na čijoj je klupi Marko Nikolić, a igraju Luka Jović, Marko Grujić i Mijat Gaćinović, igraće tako protiv ekipe koja je i prošle i ove sezone jedno od najprijatnijih iznenađenja trećeg po snazi evropskog takmičenja. Parovi osmine finala (12. i 19. mart): Leh – Šahtjor AZ Alkmar - Sparta Prag Kristal Palas - AEK Larnaka Fjorentina – Rakov Samsun - Rajo Valjekano Celje - AEK Atina Sigma – Majnc Rijeka - Strazbur Parovi četvrtfinala (9. i 16. april): Pobednik
Sputnik pre 13 minuta
Telegraf pre 18 minuta
Mondo pre 1 sat
Nova pre 1 sat
Nova pre 1 sat
Večernje novosti pre 1 sat
Sportske.net pre 2 sata
Danas pre 34 minuta
Sport klub pre 54 minuta
Sport klub pre 59 minuta
RTS pre 24 minuta
Sportske.net pre 53 minuta