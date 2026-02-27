Zvezdan Terzić žalostan i ponosan posle ispadanja iz Evrope: Crvena zvezda raste i postaje sve konkurentnija

Nije smak svet za Fudbalski klub Crvenu zvezda što njeni igrači nisu iskoristili veliku šansu da, u dvomeču sa Lilom, iskorače u osminu finala Lige Evrope, ali ostaje žal zbog poraza u dugom i iscpljujućem beogradskom revanšu sa Lilom.

U domu nekadašnjeg šampiona Starog kontinenta i sveta, pred desetinama hiljada "delija", u vrhunskoj atmosferi... Otuda čaša nije ni polupuna ni poluprazna. Takva su otprilike i razmišljanja generalnog direktora Zvezdana Terzića, dan posle silaska sa UEFA scene trenera Dejana Stankovića i njegovih "lavova". U isto vreme tužna i ponosna, jer je urađena velika stvar samim probojem do plej-ofa, gde se imalo posla sa klubom iz jedne od pet najjačih nacionalnih liga, pa