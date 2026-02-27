Nakon Alimpijevića, presekao i Ataman: Preozbiljan sastav za meč sa Srbijom!

Meč počinje u 19.00 časova, dok će revanš biti odigran 2. marta u Istanbulu.

Košarkaška reprezentacija Srbije ovog petka dočekuje Tursku u beogradskoj dvorani „Aleksandar Nikolić“ u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine. Selektor Dušan Alimpijević odredio je spisak od 12 igrača koji će pokušati da odgovore na snažan turski sastav: Stefan Miljenović, Bogoljub Marković, Stefan Momirov, Nikola Kalinić, Ognjen Dobrić, Dušan Ristić, Arijan Lakić, Nikola Tanasković, Dejan Davidovac, Jovan Novak, Filip Barna i Luka