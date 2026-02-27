Alimpijević saopštio sastav za prvu utakmicu protiv Turske

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević saopštio je danas spisak od 12 igrača koji će biti u sastavu za večerašnju utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv selekcije Turske.

Reprezentacija Srbije će večeras od 19 časova u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić" dočekati selekciju Turske, u utakmici trećeg kola Grupe C prve faze kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Obe selekcije imaju skor 2/0, nakon pobeda nad reprezentacijama Švajcarske i Bosne i Hercegovine u prva dva kola. Na spisku od 12 igrača koje je Alimpijević odabrao za večerašnju utakmicu protiv Turske nalaze se: Stefan Miljenović, Bogoljub Marković, Stefan Momirov, Nikola