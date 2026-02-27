Kristal Palas sprečio Zrinjski da napravi senzaciju

Fudbaleri Kristal Palasa plasirali su se u osminu finala Lige konferencija, pošto su u revanš meču plej-ofa u Londonu pobedili Zrinjski sa 2:0.

Prvi meč u Mostaru završen je nerešenim rezultatom 1:1. Gol za vođstvo engleskog tima postigao je Maksans Lakrua u 36. minutu, dok je konačnih 2:0 postavio Evan Gesan u trećem minutu nadoknade. Žreb za narednu fazu Lige konferencija na programu je u petak od 14.00, a Kristal Palas u osmini finala može da igra protiv AEK-a iz Larnake ili Majnca. Plasman u osminu finala Lige konferencija izborile su i ekipe AZ Alkmara, Sigme Olomuc i Leha iz Poznanja. AZ je u