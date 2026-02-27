Alimpijević čestitao Turskoj i prozvao jednu ekipu zbog nepuštanja igrača

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević obratio se medijima posle poraza naše selekcije od Turske u Beogradu sa 82:78 u trećem kolu grupe C kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Čestitao je rivalu, ali i prozvao jedan tim iz Evrolige zbog nepuštanja igrača. "Čestitam Turskoj na pobedi. Kako smo pomenuli, glavni problem je prvo poluvreme i način na koji smo otvorili utakmicu. To je nešto što nismo hteli. Hteli smo da budemo brži, agresivniji. To je nešto što smo promenili na poluvremenu. Posle toga, mi smo imali utakmicu u našim rukama. Vratili smo se na +1, pokazali smo karakter. Na kraju dana mislim da smo s ovim timom odigrali dobru