Dvocifreni Tristan, vratio se Bogdan!

Sportske.net pre 1 sat
Košarkaši Vašingtona izgubili su noćas na gostujućem terenu od Atlante 96:126, i pretrpeli svoj treći uzastopni poraz u NBA ligi.

Najefikasniji u ekipi Vašingtona sa po 14 poena bili su Tre Džonson, Džejden Hardi, Džastin Šampeni i Vil Rajli, koji je upisao i 10 skokova. Srpski krilni centar u ekipi Vizardsa Tristan Vukević je za 17 minuta igre zabeležio 11 poena (3/9 šut iz igre), tri skoka i dve asistencije, dok je isti broj poena postigao i Entoni Gil. Vukčević je veliki deo svojih poena postigao već u prvoj deonici, čak sedam. U ekipi Atlante najefikasniji je bio Kori Kispert sa 33 poena.
Bogdan Bogdanović na parketu posle tri nedelje sedenja: Srpski kapiten konačno dobio priliku

Euronews pre 43 minuta
Vukčević dvocifren u porazu Vašingtona VIDEO

Nova pre 4 minuta
Bogdanović sjajno iskorisio šansu VIDEO

B92 pre 49 minuta
Bogdanović solidan: Klipersi poraženi od Timbervulvsa!

Hot sport pre 1 sat
Bogdan Bogdanović konačno dobio šansu: Trener Lu ga se kasno setio, loše veče za Srbe u NBA

Mondo pre 1 sat
Tristan Vukčević koristi svoju šansu u NBA ligi! Bio starter u timu Vašingtona i odigrao još jedan kvalitetan meč!

Kurir pre 1 sat
Fina minutaža i učinak Vukčevića u porazu Vašingtona: Tristan završio kao dvocifren košgeter

Euronews pre 1 sat
Alimpijević saopštio sastav za prvu utakmicu protiv Turske

Alimpijević saopštio sastav za prvu utakmicu protiv Turske

Insajder pre 33 minuta
Srbija protiv Turske za prvo mesto u grupi, Alimpijević odredio sastav

Srbija protiv Turske za prvo mesto u grupi, Alimpijević odredio sastav

RTS pre 48 minuta
Radonjić se oglasio: Evo šta je imao da poruči posle eliminacije od Lila!

Radonjić se oglasio: Evo šta je imao da poruči posle eliminacije od Lila!

Hot sport pre 24 minuta
Legendarni as Zvezde zagrmeo: "Nisu izašli ratnički, već bojažljivo! Nisu bili u utakmici..." Jednog igrača je razapeo

Legendarni as Zvezde zagrmeo: "Nisu izašli ratnički, već bojažljivo! Nisu bili u utakmici..." Jednog igrača je razapeo

Kurir pre 49 minuta
Šok - da li je Srbija na ovaj način ostala bez Luke Dončića?! Isplivala nepoznata priča: "Njemu je nuđeno..."

Šok - da li je Srbija na ovaj način ostala bez Luke Dončića?! Isplivala nepoznata priča: "Njemu je nuđeno..."

Kurir pre 14 minuta