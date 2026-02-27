Dvocifreni Tristan, vratio se Bogdan!

Košarkaši Vašingtona izgubili su noćas na gostujućem terenu od Atlante 96:126, i pretrpeli svoj treći uzastopni poraz u NBA ligi.

Najefikasniji u ekipi Vašingtona sa po 14 poena bili su Tre Džonson, Džejden Hardi, Džastin Šampeni i Vil Rajli, koji je upisao i 10 skokova. Srpski krilni centar u ekipi Vizardsa Tristan Vukević je za 17 minuta igre zabeležio 11 poena (3/9 šut iz igre), tri skoka i dve asistencije, dok je isti broj poena postigao i Entoni Gil. Vukčević je veliki deo svojih poena postigao već u prvoj deonici, čak sedam. U ekipi Atlante najefikasniji je bio Kori Kispert sa 33 poena.