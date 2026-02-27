Mateusova poruka navijačima, da li je ovo i zbog interesovanja iz Brazila?

Crvena zvezda je juče ispala iz Evrope, Lil je uspeo da eliminiše aktuelnog šampiona Srbije i sa 2:1 posle produžetaka stigne do osmine finala Lige Evrope.

Svoju tugu je podelio i golman crveno-belih, Mateus, koji je ponovo bio jedan od najboljih na terenu. "Juče nije bilo kako smo hteli i sanjali, ali sam još ponosniji na tim koji se borio do kraja. Ponosni smo na put koji smo prošli u Evropi. Hvala navijačima koji su nas podržavali u svakom trenutku. Nastavljamo zajedno“, napisao je Mateus uz navijačku pesmu. Posebno je ova poslednja rečenica "nastavljamo zajedno" interesantna mnogima, najviše zbog interesovanja