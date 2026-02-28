Mitrović: Možda nas je omela želja da se dokažemo pred domaćom publikom, pokušaćemo da ih iznenadimo na njihovom terenu (VIDEO)

Danas pre 1 sat  |  V. R.
Mitrović: Možda nas je omela želja da se dokažemo pred domaćom publikom, pokušaćemo da ih iznenadimo na njihovom terenu (VIDEO)…

Košarkaši Srbije nisu uspeli da u Beogradu pobede Tursku u meču trećeg kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Kataru.

Izabranici Ergina Atamana su slavili nakon uzbudljive završnice – 82:78 (13:22, 18:24, 23:11, 24:25). – Uvek je teško izgubiti na domaćem terenu, igrajući za nacionalni tim. Odigrali smo dva različita poluvremena. Mnogo nervoze na početku, a Turci su to odlično iskoristili i ušli u napadački ritam – rekao je Luka Mitrović nakon meča i otkrio šta je falilo u samoj završnici. – Bila je dobra energija, vratili smo se u meč. Nedostajao je taj jedan defanzivni skok,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Ataman ocenio pobedu Turske kao istorijsku, pa potom poslao poruku za FIBA i Evroligu

Ataman ocenio pobedu Turske kao istorijsku, pa potom poslao poruku za FIBA i Evroligu

Danas pre 1 sat
Alimpijević: Gubilo se i od mnogo lošijih selekcija, koštalo nas je loše otvaranje meča

Alimpijević: Gubilo se i od mnogo lošijih selekcija, koštalo nas je loše otvaranje meča

Danas pre 3 sata
Dobrićev rafal trojki nije bio dovoljan za preokret: Biberović doneo pobedu Turskoj u uzbudljivoj završnici (VIDEO)

Dobrićev rafal trojki nije bio dovoljan za preokret: Biberović doneo pobedu Turskoj u uzbudljivoj završnici (VIDEO)

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaSvetsko prvenstvoKatarTurska

Sport, najnovije vesti »

Mitrović: Možda nas je omela želja da se dokažemo pred domaćom publikom, pokušaćemo da ih iznenadimo na njihovom terenu (VIDEO)…

Mitrović: Možda nas je omela želja da se dokažemo pred domaćom publikom, pokušaćemo da ih iznenadimo na njihovom terenu (VIDEO)

Danas pre 1 sat
FIFA će posetiti Meksiko kako bi se procenila bezbednost za održavanje Svetskog prvenstva

FIFA će posetiti Meksiko kako bi se procenila bezbednost za održavanje Svetskog prvenstva

Danas pre 57 minuta
Pozitivni signali za Ruiza, hoće li biti spreman za Čelsi?

Pozitivni signali za Ruiza, hoće li biti spreman za Čelsi?

Sportske.net pre 1 sat
Ataman ocenio pobedu Turske kao istorijsku, pa potom poslao poruku za FIBA i Evroligu

Ataman ocenio pobedu Turske kao istorijsku, pa potom poslao poruku za FIBA i Evroligu

Danas pre 1 sat
Alimpijević: Gubilo se i od mnogo lošijih selekcija, koštalo nas je loše otvaranje meča

Alimpijević: Gubilo se i od mnogo lošijih selekcija, koštalo nas je loše otvaranje meča

Danas pre 3 sata