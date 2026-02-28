Mitrović: Možda nas je omela želja da se dokažemo pred domaćom publikom, pokušaćemo da ih iznenadimo na njihovom terenu (VIDEO)…

Košarkaši Srbije nisu uspeli da u Beogradu pobede Tursku u meču trećeg kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Kataru.

Izabranici Ergina Atamana su slavili nakon uzbudljive završnice – 82:78 (13:22, 18:24, 23:11, 24:25). – Uvek je teško izgubiti na domaćem terenu, igrajući za nacionalni tim. Odigrali smo dva različita poluvremena. Mnogo nervoze na početku, a Turci su to odlično iskoristili i ušli u napadački ritam – rekao je Luka Mitrović nakon meča i otkrio šta je falilo u samoj završnici. – Bila je dobra energija, vratili smo se u meč. Nedostajao je taj jedan defanzivni skok,