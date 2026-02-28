Rukometaši Partizana plasirali se u finale Kupa "Prof. dr Branislav Pokrajac"

Rukometaši Partizana izborili su plasman u finale Kupa "Prof. dr Branislav Pokrajac" pošto su u polufinalnom trileru na Banjici nadigrali Vojvodinu rezultatom 28:27 (16:15).

Aktuelni osvajač trofeja tako je ostao bez prilike da brani pehar, dok su crno-beli nastavili dominaciju nad velikim rivalom. Bio je to sedmi uzastopni trijumf Partizana nad ekipom iz Novog Sada u svim takmičenjima, ali možda i najznačajniji jer ovaj vodi pravo u finale. Meč je od početka nosio pečat derbija. Vojvodina je bolje otvorila susret, nametnula ritam i kontrolisala igru u uvodnim minutima, ali je završnica prvog poluvremena pripala domaćinu, koji je na