Uhapšen Aco Đukanović, brat Mila Đukanovića

Policija Crne Gore uhapsila je Aca Đukanovića, brata bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića, nakon što je juče izvršen pretres njegove imovine u naselju Rastoci kod Nikšića i u Podgorici.

Prethodno je policija opkolila zgradu u centru Podgorice, u kojoj Aco Đukanović živi. Pretres je završen sinoć oko 19 sati. Zgrada u Ulici Vuka Karadžića, u kojoj se nalaze i prostorije Prve banke, u kojoj je Đukanović većinski vlasnik, bila je pod opsežnim nadzorom. Akcija je sprovedena po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici. U Đukanovićevim objektima u Podgorici i Nikšiću pronađeno je više komada vatrenog oružja, municije i balističkih pancira,