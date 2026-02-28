Uhapšen Aco Đukanović, brat Mila Đukanovića

NIN pre 1 sat  |  RTCG, Tanjug
Uhapšen Aco Đukanović, brat Mila Đukanovića

Policija Crne Gore uhapsila je Aca Đukanovića, brata bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića, nakon što je juče izvršen pretres njegove imovine u naselju Rastoci kod Nikšića i u Podgorici.

Prethodno je policija opkolila zgradu u centru Podgorice, u kojoj Aco Đukanović živi. Pretres je završen sinoć oko 19 sati. Zgrada u Ulici Vuka Karadžića, u kojoj se nalaze i prostorije Prve banke, u kojoj je Đukanović većinski vlasnik, bila je pod opsežnim nadzorom. Akcija je sprovedena po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici. U Đukanovićevim objektima u Podgorici i Nikšiću pronađeno je više komada vatrenog oružja, municije i balističkih pancira,
Ključne reči

Crna GoraMilo ĐukanovićĐukanovićPodgoricaTužilaštvoVuk Karadžić

