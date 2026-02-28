Partizan u finalu Kupa Srbije, Vojvodina neće braniti trofej

Rukometaši Partizana plasirali su se u finale Kupa Srbije posle trijumfa nad Vojvodinom u polufinalu rezultatom 28:27 (16:15).

Partizan je sedmi put zaredom savladao Vojvodinu u svim takmičenjima, a ovaj put pobeda crno-belih nad ekipom iz Novog Sada donela im je finale Kupa Srbije. Utakmica na Banjici je tokom većeg dela meča bila ujednačena, a Partizan je na kraju bio bolji za jedan gol. U uvodu utakmice Vojvodina je bila bolja, ali je drugi deo prvog poluvremena pripao Partizanu. U nastavku susreta ekipe su se smenjivale u vođstvu, a novosadski tim je imao u jednom trenutku i prednost