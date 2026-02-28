Stanković: Iskalkulisaću sastav protiv Radničkog, biće promena

RTS pre 1 sat
Stanković: Iskalkulisaću sastav protiv Radničkog, biće promena

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je pred utakmicu protiv Radničkog da očekuje tešku utakmicu u Kragujevcu i dodao da motivi njegove ekipe nisu upitni.

Zvezda sutra od 17 časova u meču 25. kola Superlige Srbije gostuje Radničkom. Stanković je rekao da će i on i igrači imati motiv uprkos eliminaciji od Lila u Ligi Evrope. "To je naša odgovornost. Mi smo u velikom klubu, najvećem u našoj državi. Nema tu šta da se priča kako naći motiv. Sa motivom bi trebalo da se budiš i ležeš, i da se budiš i ležeš sa odgovornošću jer znaš čiji dres nosiš i za šta se boriš. Po tom pitanju neće biti problema", rekao je Stanković.
Ključne reči

Dejan StankovićFudbalCrvena ZvezdaSuperligaKragujevacLiga Evrope

