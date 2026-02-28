Akapulko: Kecmanović imao šansu ali ostao bez finala

Sport klub pre 29 minuta  |  Autor: Vojin Veličković
Akapulko: Kecmanović imao šansu ali ostao bez finala

Imao Miomir Kecmanović šansu za plasman u finale serije 500 u Akapulku, ali nije uspeo da dovrši posao.

Vodio je sa 3:1 u trećem setu, ali je onda Flavio Koboli dobio pet od narednih šest gemova i pobedio sa 7:6 (7:5), 3:6, 6:4. – Odigrali smo neverovatan meč – izjavio je Italijan posle trijumfa.- Veoma sam srećan što sam se prvi put u karijeri plasirao u finale u Meksiku. Imao sam malo više sreće na kraju, ali u ključnim poenima vam je sreća i potrebna. Ponosan sam na sebe, jer nije lako bilo preokrenuti u trećem setu. Za razliku od prethodnih mečeva, Kecmanović je
