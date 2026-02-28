Ovakav Železničar je za Evropu, pala i Voša u Pančevu!

Možda i pobeda sezone za pančevački Železničar, uspeli su da savladaju Vojvodinu sa 2:0 (2:0) u okviru 25. kola Super lige Srbije i da tako ostanu u borbi za četvrto mesto koje vodi u Evropu.

Posle ove pobede, plej-of ne bi trebalo da dolazi u pitanje za "dizelku". Sa druge strane, Vojvodina je u lošoj seriji, pet primljenih i nijedan postignut pogodak u poslednje dve utakmice protiv direktnih protivnika za plasman u Evropu. U 17. minutu smo videli prvu ozbiljniju šansu i to za Železničar, Karikari se našao na desnoj strani, šutirao iz veoma oštrog ugla, ali je lopta prohujala pored gola. Nekoliko minuta kasnije još jedna velika šansa za Karikarija,