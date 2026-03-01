Selektor Srbije objavio spisak igrača za meč protiv Turske u Istanbulu

Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević saopštio je spisak igrača za meč protiv Turske u Istanbulu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, preneo je košarkaški savez Srbije.

Na spisku putnika su: Aleksa Avramović, Stefan Miljenović, Jovan Novak, Ognjen Dobrić, Stefan Momirov, Nemanja Dangubić, Dejan Davidovac, Bogoljub Marković, Nikola Tanasković, Dušan Ristić, Luka Mitrović, Arijan Lakić i Filip Barna. – Moramo da ponovimo sve dobre stvari iz prve utakmice i da ispravimo greške koje smo napravili. Pre svega, moramo da budemo brži u napadu, da brže ulazimo u kretanje. Pokazali smo dobar karakter. Ovo je nova ekipa i igrali smo protiv