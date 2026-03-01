Zvezda zalečila evropske rane u Kragujevcu: Crveno-beli srušili Radnički i pobegli Partizanu na +7

Od najnovijeg Hronološki Utakmica je produžena za pet minuta Pokušao je Sise sa ivice šesnaesterca, lako brani Mateus.

Crveno-beli su duplirali prednost. Enem je strelac u 80.minutu. Lučić je proigrao Enema, koji je levom nogom savladao Lijeskića i tako praktično rešio pitanje pobednika. Umesti Elšnika, Kataija i Seola u igri su Krunić, Tiknizjan i Eraković. Crveno-beli pritiskaju u želji da što pre postignu drugi gol i reše pitanje pobednika Odlično je šutirao slovenački fudbaler sa nekih 20 metara od gola. Lopta je išla u donji desni ugao golmana Radničkog, ali je Lijeskić sjajno