Lejkersi posle skoro mesec dana pobedili na gostovanju

Košarkaši Los Anđeles lejkersa pobedili su na gostovanju ekipu Golden Stejta rezultatom 129:101 (33:20, 32:27, 34:25, 30:29) u NBA ligi.

Lejkersi su u San Francisku prekinuli niz od tri poraza i upisali prvu pobedu na gostujućem terenu još od 4. februara i duela sa Bruklinom. Stef Kari je usled povrede desnog kolena propustio još jedan meč, a zbog bolesti nije igrao ni novopridošli centar Kristaps Porzingis. Već dugo je van terena i Džimi Batler, pa su Voriorsi osuđeni na snalaženje i preživljavanje. Protiv raspoloženih Lejkersa nisu preživeli ni prvu četvrtinu. Već krajem uvodnog perioda gosti su