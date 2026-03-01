Grobari mogu da odahnu! Ovaj igrač Partizana je prvi sleteo na aerodrom "Nikola Tesla"!

Večernje novosti pre 2 sata
Grobari mogu da odahnu! Ovaj igrač Partizana je prvi sleteo na aerodrom "Nikola Tesla"!

Nije skidao osmeh sa lica, posle dolaska u Surčin.

FOTO: N. Skenderija Ponedeljak je dan kada bi košarkaši Partizana "zarobljeni" u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, trebalo da se vrate u Beograd. Među zatočenima na aerodromu su Dvejn Vašington, Dilan Osetkovski i Šejk Milton, koji su na kraju ipak uspeli da se "evakuišu" uz pomoć KK Dubaija. Dok se to čeka, na aerodromu "Nikola Tesla" je sleteo Karlik Džons, koji je doputovao u Beograd. Reprezentativac Južnog Sudana je po svoj prilici isto iskoristio slobodne dane
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

"Istina je, situacija je ozbiljna"; Poznati Srbin otkrio šta se događa u Dubaiju: "Oboreno preko 400 raketa"

"Istina je, situacija je ozbiljna"; Poznati Srbin otkrio šta se događa u Dubaiju: "Oboreno preko 400 raketa"

B92 pre 25 minuta
Problem manje za Partizan - jedan košarkaš sleteo u Beograd

Problem manje za Partizan - jedan košarkaš sleteo u Beograd

B92 pre 1 sat
Nije samo Šaras: Fener saopštio – četvorica „zaglavila“ u UAE

Nije samo Šaras: Fener saopštio – četvorica „zaglavila“ u UAE

Sport klub pre 2 sata
Da li se odlaže meč Partizana u Evroligi? Iranski napad napravio haos evropskoj košarci

Da li se odlaže meč Partizana u Evroligi? Iranski napad napravio haos evropskoj košarci

Mondo pre 1 sat
Oglasio se Fener - izdato hitno saopštenje: Jasikevičus nije sam u Dubaiju!

Oglasio se Fener - izdato hitno saopštenje: Jasikevičus nije sam u Dubaiju!

B92 pre 2 sata
Košarkaši Partizana zarobljeni zbog rata, ali najbolji igrač se vratio: Crno-bele čeka logistički pakao sledeće sedmice!

Košarkaši Partizana zarobljeni zbog rata, ali najbolji igrač se vratio: Crno-bele čeka logistički pakao sledeće sedmice!

Hot sport pre 2 sata
Partizan – Dubai: Od čega zavisi odlaganje

Partizan – Dubai: Od čega zavisi odlaganje

Sport klub pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanGrobariVašingtonNikola TeslaAerodrom Nikola TeslaAerodromDubaiEvroligaTeslakk partizanemiratikarlik džons

Sport, najnovije vesti »

Nemačka posle produžetka pobedila Hrvatsku u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo

Nemačka posle produžetka pobedila Hrvatsku u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo

Danas pre 26 minuta
Pomoćni trener Crvene zvezde: Sve pohvale igračima i navijačima

Pomoćni trener Crvene zvezde: Sve pohvale igračima i navijačima

Danas pre 1 sat
Milica Gardašević dvoranska prvakinja Srbije u skoku udalj

Milica Gardašević dvoranska prvakinja Srbije u skoku udalj

Danas pre 1 sat
Sigurna pobeda Crvene zvezde u Kragujevcu

Sigurna pobeda Crvene zvezde u Kragujevcu

Danas pre 2 sata
Medvedev “zarobljen” u Dubaiju!

Medvedev “zarobljen” u Dubaiju!

Vesti online pre 15 minuta