Grobari mogu da odahnu! Ovaj igrač Partizana je prvi sleteo na aerodrom "Nikola Tesla"!

Nije skidao osmeh sa lica, posle dolaska u Surčin.

FOTO: N. Skenderija Ponedeljak je dan kada bi košarkaši Partizana "zarobljeni" u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, trebalo da se vrate u Beograd. Među zatočenima na aerodromu su Dvejn Vašington, Dilan Osetkovski i Šejk Milton, koji su na kraju ipak uspeli da se "evakuišu" uz pomoć KK Dubaija. Dok se to čeka, na aerodromu "Nikola Tesla" je sleteo Karlik Džons, koji je doputovao u Beograd. Reprezentativac Južnog Sudana je po svoj prilici isto iskoristio slobodne dane