Niko neće biti ostavljen: Košarkaški klub Dubai utočište za tri igrača Partizana i još 10 košarkaških asova

Početak rata na Bliskom istoku zatekao je mnoge sportistebez mogućnosti povratka u svoje zemlje.

Najviše njih se nalazi u Dubaiju. Prema ekskluzivnim informacijama do kojih je došao N1 BiH, dvorana Dubaija ovih dana izgleda kao svojevrsni evroligaški kamp solidarnosti. Uz domaći tim i stručni štab, zajedno treniraju i trojica igrača Makabija, isto toliko i iz Partizana (Dvejn Vašington, Šejk Milton i Dilan Osetkovski) dvojica iz Asvela, po jedan iz Fenerbahčea i Efesa, dvojica iz Zenita, kao i predstavnik Panionisa. Plan je jasan,čim se steknu uslovi za