Sigurna pobeda Crvene zvezde u Kragujevcu

Danas pre 33 minuta  |  A. Pavlović
Sigurna pobeda Crvene zvezde u Kragujevcu

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Radnički 1923 u Kragujevcu rezultatom 2:0 (1:0) u meču 25. kola Superlige Srbije.

Gosti su poveli već u trećem minutu kada je gol postigao Vasilije Kostov nakon što je natrčao na jednu loptu u protivničkom šesnaestercu. Adem Avdić je odlično prošao po levoj strani, uposlio Aleksandra Kataija koji je snažno šutirao, ali je njegov udarac odbranio Luka Lijeskić, no posle odbitka je šutirao Kostov i doveo crveno-bele u rezultatsku prednost. Zvezda je potom kontrolisala ritam utakmice, a tri boda timu Dejana Stankovića obezbedio je Džej Enem u 78.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Pomoćni trener Crvene zvezde: Sve pohvale igračima i navijačima

Pomoćni trener Crvene zvezde: Sve pohvale igračima i navijačima

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Dejan StankovićFudbalCrvena ZvezdaSuperligaKragujevac

Sport, najnovije vesti »

Ne može sam, Jokićeva maestralna partija premalo za Minesotu!

Ne može sam, Jokićeva maestralna partija premalo za Minesotu!

Sportske.net pre 23 minuta
Sigurna pobeda Crvene zvezde u Kragujevcu

Sigurna pobeda Crvene zvezde u Kragujevcu

Danas pre 33 minuta
Raspad u trećoj četvrtini: Jagodina – Novi Pazar 107:76

Raspad u trećoj četvrtini: Jagodina – Novi Pazar 107:76

Sandžak haber pre 18 minuta
Nikola Jokić nije mogao sam! Minesota savladala Denver i pored odlične partije Srbina

Nikola Jokić nije mogao sam! Minesota savladala Denver i pored odlične partije Srbina

Večernje novosti pre 23 minuta
Čikago konačno slavio, Klivlend izbegao komplikacije u Bruklinu

Čikago konačno slavio, Klivlend izbegao komplikacije u Bruklinu

B92 pre 17 minuta