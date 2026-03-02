Sigurna pobeda Crvene zvezde u Kragujevcu

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Radnički 1923 u Kragujevcu rezultatom 2:0 (1:0) u meču 25. kola Superlige Srbije.

Gosti su poveli već u trećem minutu kada je gol postigao Vasilije Kostov nakon što je natrčao na jednu loptu u protivničkom šesnaestercu. Adem Avdić je odlično prošao po levoj strani, uposlio Aleksandra Kataija koji je snažno šutirao, ali je njegov udarac odbranio Luka Lijeskić, no posle odbitka je šutirao Kostov i doveo crveno-bele u rezultatsku prednost. Zvezda je potom kontrolisala ritam utakmice, a tri boda timu Dejana Stankovića obezbedio je Džej Enem u 78.