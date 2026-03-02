Trostruki sudar kod Ovčar banje: Dvoje povređenih u teškoj nesreći

Dve osobe su povređene i vozilom Hitne pomoći prevezene u Opštu bolnicu u Čačku. - Dva pacijenta primljena su usled zadobijenih povreda u saobraćajnom udesu kod Ovčar banje.

Stabilnih su vitalnih parametara. U toku je dijagnistika, potvrđeno je za RINU u OB Čačak. Saobraćajna policija regulisala je saobraćaj i propuštala vozila na ovoj deonici, tokom trajanja uviđaja. Prema izjavama očevidaca, šteta n na vozilima je ogromna. Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove teške saobraćajne nezgode. Kurir.rs/RINA