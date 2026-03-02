"Važno je da smo pobedili Srbiju dva puta u tri dana"

Košarkaši Turske savladali su Srbiju i u drugom međusobnom duelu u razmaku od tri dana.

Posle trijumfa u Beogradu, ekipa Ergina Atamana slavila je i u Istanbulu rezultatom 94:86 u četvrtom kolu kvalifikacija za Mundobasket i ostala maksimalna u grupi sa skorom 4-0. Selektor Turske Ergin Ataman na konferenciji za medije imao je kratko obraćanje na engleskom jeziku pre nego što je nastavio na turskom. „Mislim da smo igrali odličnu utakmicu, odigrali smo dobru odbranu nad Avramovićem, koji je odličan igrač. Igrali su drugačije u odnosu na prvi meč,