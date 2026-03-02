Dončić: Za mene je Đoković najveći svih vremena

RTS pre 32 minuta
Dončić: Za mene je Đoković najveći svih vremena

Srpski teniski as Novak Đoković prisustvovao je NBA utakmici između Lejkersa i Sakramenta, koja je završena ubedljivom pobedom domaćih 128:104.

Đoković se u Los Anđelesu nalazi zbog predstojećeg takmičenja u Indijan Velsu, a slobodno vreme iskoristio je da, kao i ranije, pogleda utakmicu NBA lige. Njegov izbor pao je na Lejkerse, što je izazvalo oduševljenje među navijačima u "Kripto areni". Pozdravili su ga brojni igrači, uključujući Lebrona Džejmsa i Luku Dončića, a slovenački reprezentativac je na konferenciji za medije istakao značaj Đokovićeve posete. "Za mene, on je najveći svih vremena. To što je
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Jedna stvar u karijeri je uvek bila Novaku Đokoviću potpuno neostvariva: Motivacioni govor za mlade sportiste koji je mnoge…

Jedna stvar u karijeri je uvek bila Novaku Đokoviću potpuno neostvariva: Motivacioni govor za mlade sportiste koji je mnoge dirnuo!

Hot sport pre 1 sat
(Foto, video) Novak „zapalio“ Los Anđeles: Izgrlio se sa Dončićem, pričao sa Lebronom

(Foto, video) Novak „zapalio“ Los Anđeles: Izgrlio se sa Dončićem, pričao sa Lebronom

Dnevnik pre 57 minuta
Lejkersi se „poklonili“ Novaku Đokoviću: „Legenda je u zgradi“

Lejkersi se „poklonili“ Novaku Đokoviću: „Legenda je u zgradi“

Danas pre 37 minuta
Dončić: "Za mene je Novak GOAT"

Dončić: "Za mene je Novak GOAT"

B92 pre 1 sat
Novak digao LA na noge, Luka Dončić oduševljen: "Najveći svih vremena"

Novak digao LA na noge, Luka Dončić oduševljen: "Najveći svih vremena"

Sportske.net pre 2 sata
Dončić nema dilemu: Novak? GOAT!

Dončić nema dilemu: Novak? GOAT!

Sport klub pre 2 sata
NBA liga se oglasila zbog Novaka Đokovića: Uz samo jednu reč su opisali šta je Srbin zapravo

NBA liga se oglasila zbog Novaka Đokovića: Uz samo jednu reč su opisali šta je Srbin zapravo

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićNBASakramentoLos AnđelesIndijan VelsIzbori

Sport, najnovije vesti »

Preplašeni Holger Rune sa majkom „u paklu rata“: „Veče je bilo baš brutalno, mnogo raketa na nebu, mnogo eksplozija…“…

Preplašeni Holger Rune sa majkom „u paklu rata“: „Veče je bilo baš brutalno, mnogo raketa na nebu, mnogo eksplozija…“

Danas pre 7 minuta
Odložena utakmica Partizana u Evroligi

Odložena utakmica Partizana u Evroligi

Sportske.net pre 6 minuta
Mundijal u senci rata – Iran pred povlačenjem, Fifa razmatra "plan B"

Mundijal u senci rata – Iran pred povlačenjem, Fifa razmatra "plan B"

RTS pre 17 minuta
Crvena zvezda pobedila bode glimt u trci za napadača OFK Beograda: Norvežani hteli napadača koji je pozajmljen crveno-belima!…

Crvena zvezda pobedila bode glimt u trci za napadača OFK Beograda: Norvežani hteli napadača koji je pozajmljen crveno-belima!

Hot sport pre 1 minut
Nije baš šerif, ali može da bude mnogo koristan: Crvena zvezda pobedila Bodo u trci za napadača koji mu je pozajmljen!

Nije baš šerif, ali može da bude mnogo koristan: Crvena zvezda pobedila Bodo u trci za napadača koji mu je pozajmljen!

Hot sport pre 6 minuta