Dončić: Za mene je Đoković najveći svih vremena

Srpski teniski as Novak Đoković prisustvovao je NBA utakmici između Lejkersa i Sakramenta, koja je završena ubedljivom pobedom domaćih 128:104.

Đoković se u Los Anđelesu nalazi zbog predstojećeg takmičenja u Indijan Velsu, a slobodno vreme iskoristio je da, kao i ranije, pogleda utakmicu NBA lige. Njegov izbor pao je na Lejkerse, što je izazvalo oduševljenje među navijačima u "Kripto areni". Pozdravili su ga brojni igrači, uključujući Lebrona Džejmsa i Luku Dončića, a slovenački reprezentativac je na konferenciji za medije istakao značaj Đokovićeve posete. "Za mene, on je najveći svih vremena. To što je