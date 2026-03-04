Siti prosuo bodove, Milenković i Notingem možda rešili pitanje šampiona Premijer lige

RTS pre 19 minuta
Siti prosuo bodove, Milenković i Notingem možda rešili pitanje šampiona Premijer lige

Fudbaleri Mančester sitija i Notingem foresta odigrali su nerešeno 2:2 (1:0) u 29. kolu Premijer lige. Srpski reprezentativac Nikola Milenković odigrao je svih 90 minuta za gostujući tim.

Uspeo je Notingem da ostane neporažen na ovom meču, iako je bio u podređenom položaju. Dva puta je gubio, ali se dva puta vraćao i na kraju izbegao poraz. Siti nije uspeo da zabeleži petu pobedu u nizu i sada ponovo kaska za Arsenalom. Pošto su "tobdžije" pobedile, ponovo imaju sedam bodova prednosti u odnosu na Gvardiolin tim. Gol za Mančester na ovom meču postigao je Antoan Semenjo na dodavanje Šerkija u 31. minutu za 1:0 što je i bio rezultat na poluvremenu.
