Hariju Megvajeru smanjena uslovna zatvorska kazna za incident na Mikonosu

Grčki sud osudio je fudbalera Mančester junajteda Harija Megvajera na uslovnu zatvorsku kaznu od 15 meseci zbog incidenta na ostrvu Mikonos u avgustu 2020. godine.

Prvobitno, Megvajer je 2020. godine dobio uslovnu kaznu od 21 meseca i 10 dana zatvora, nakon što je proglašen krivim za ponovoljeno nanošenje telesnih povreda, pokušaj podmićivanja, nasilje nad javnim službenicima i uvredu, preneo je Bi-Bi-Si ( BBC). Dan kasnije njegov pravni tim uložo je žalbu na presudu, a prema grčkom zakonu, žalba je poništila osudu i značilo je da će biti održano novo suđenje. Ponovljeno suđenje odlagano je četiri puta između 2023. i 2025.