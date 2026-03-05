U narednom kolu će imati priliku da se revanšira 15. teniseru sveta: Kecmanović nakon predaje rivala prošao prvu prepreku u Indijan Velsu

Danas pre 7 sati  |  V. R.
U narednom kolu će imati priliku da se revanšira 15. teniseru sveta: Kecmanović nakon predaje rivala prošao prvu prepreku u…

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo turnira masters serije u Indijan Velsu.

Kecmanović je imao set i brejk prednosti (6:3, 1:0) u trenutku kada mu je 55. teniser sveta, Danijel Altmajer predao duel. Jedini brejk u prvom setu je viđen u osmom gemu i on je bio dovoljan da donese prednost srpskom igraču. U uvodnom gemu drugog seta je viđen maratonski gem na servis Nemca, Kecmanović je nakon čak 19 minuta igre uspeo da oduzme servis protivniku, a očigledno je i dužina pomenutog gema, doprinela da Altmajer nije mogao da nastavi duel. Kecmanović
