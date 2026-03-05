Dejan Stanković nahvalio Lalatovića i Pazarce: „Danas tvrdo, dobar i jak ambijent!“

Vidi se koliko mu znači pobeda! Danas su se u okviru četvrtfinala Kupa Srbije sastaju Novi Pazar i Crvena zvezda.

Pobedu je odnela gostujuća ekipa – 0:2. Iako je atmosfera bila ‘neprijateljska’ po goste iz Beograda, Dejan Stanković je većinski imao samo reči hvale o domaćinu: „Kao što se najavljivalo, bio je ogroman spektakl, teška utakmica za obe strane. Dobro pripremljene, tvrde. Otvorio je jedan prelep gol, znali smo da jedan prekid ili sitnica, mogu da okrenu meč na jednu ili drugu stranu. Mi izlazimo iz jednog paklenog ritma, gde smo stvarno dali sve od sebe i kada sam