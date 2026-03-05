Kecmanović u drugom kolu Indijan Velsa, predao mu Nemac

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo turnira u Indijan Velsu, pošto mu je u prvom kolu 55. igrač sveta Nemac Danijel Altmajer predao meč.

Kecmanović, 58. teniser sveta, je u trenutku predaje Altmajera imao vođstvo 6:3, 1:0. Kecmanović će u drugom kolu igrati protiv 15. tenisera sveta Italijana Flavija Kobolija. Plasman u drugo kolo su danas ostvarili i Australijanac Adam Volton, Amerikanac Markos Giron, Argentinac Kamilo Ugo Karabelji i Belgijanac Zizu Bergs.