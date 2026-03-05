Novi snimci haosa iz Novog Pazara: Masovna tuča, ima uhapšenih VIDEO

Nova pre 53 minuta
Novi snimci haosa iz Novog Pazara: Masovna tuča, ima uhapšenih VIDEO

Navijači Novog Pazara i Crvene zvezde nastavili su sa sukobima i po završetku utakmice četvrtfinala Kupa Srbije koju su crveno-beli dobili 2:0.

Utakmica je od samog početka obilovala incidentima, meč je bio prekinut zbog sukoba navijača gostujućeg tima sa policijom već u prvom minutu, potom je u više navrata dolazilo do čarki sa propadnicima snaga reda, ali i navijačima Novog Pazara. A nakon utakmice čitav haos se preneo na ulice. Prvo su domaći napali autobuse sa navijačima Crvene zvezde, pa su gosti iz Beograda vozila napuštali iskakanjem kroz razbijene prozore. Ubrzo su podeljeni snimci i novih sukoba,
