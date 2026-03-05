VIDEO: Delije odbijaju da krenu, iskaču kroz razbijene prozore

Sport klub pre 49 minuta  |  Autor: Nikola Janković
Mrak je pao, ali tenzije u Novom Pazaru i dalje traju.

Najvatrenije pristalice Crvene zvezde snimljene su kako iskaču kroz polomljene prozore autobusa i odbijaju da napuste centar grada. Sudeći prema snimcima na Instagram stranici „npz.rs“, jake policijske snage nisu dozvolile Delijama da se udalje predaleko od konvoja autobusa i policijskih vozila. Autobusi sa pristalicama crveno-belih ( „njih 500 Spartanaca“, kako ih je nazvao Dejan Stanković) bili su spremni da napuste grad u kojem je ranije danas, uz mnogo
Prekidi i incidenti na utakmici između Zvezde i Novog Pazara, FSS traži hitan sastanak

Newsmax Balkans pre 5 minuta
U novom pazaru je bilo svega i svačega! Jeiva povreda, tuča, prekidi... Pogledajte najzanimljivije momente sa današnje…

Kurir pre 0 minuta
Neredi navijača Zvezde na ulicama u Novom Pazaru

RTV Novi Pazar pre 30 minuta
Pobeda Zvezde nad Novim Pazarom za plasman u polufinale Kupa Srbije

RTV pre 50 minuta
Oglasio se Mateus: Golman Crvene zvezde se obratio javnosti nakon potresa mozga! (foto)

Hot sport pre 1 sat
Zvezda: Mateus imao potres mozga

Vesti online pre 45 minuta
Stanković napravio šest izmena: Da li se sudiji potkrala greška ili je Zvezdin trener imao pravo da to uradi?

Hot sport pre 1 sat
Dejan StankovićCrvena ZvezdaDelijeNovi PazarFSSfk novi pazarfk crvena zvezdaKup srbije

Zajednica klubova Super i Prve lige Srbije odgovorila na poziv FSS o hitnom sastanku

Danas pre 15 minuta
Oglasio se Mateus posle povrede u Novom Pazaru

Danas pre 40 minuta
Partizan nezadovoljan odlukom Evrolige, uputio apel navijačima

Danas pre 1 sat
FSS izdao saopštenje i zatražio hitan sastanak zbog dešavanja na meču Novi Pazar – Crvena zvezda

Danas pre 2 sata
Dejan Stanković: „Mateus je budan, svestan je, ima momente gde gubi pamćenje“

Danas pre 1 sat