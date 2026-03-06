Oglasio se Mateus posle povrede u Novom Pazaru

Teška povreda Mateusa, golmana Crvene zvezde, obeležila je prvo poluvreme meča sa Novim Pazarom (crveno-beli pobedili sa 2:0 i prošli u polufinale Kupa Srbije), nakon čega je on odmah prebačen u bolnicu.

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković je posle meča u Novom Pazaru i istakao da Mateus ima i gubitke pamćenja, a sada se oglasio preko Instagrama i sam čuvar mreže crveno-belih. – Hvala svima na porukama, javljam se da kažem da sam dobro, hvala Bogu. Veoma sam srećan zbog pobede – napisao je Mateusi tako je staviodo znanja da je sa njim sve u redu posle incidenta na terenu.