Oglasio se Mateus posle povrede u Novom Pazaru

Danas pre 5 sati  |  M. L.
Teška povreda Mateusa, golmana Crvene zvezde, obeležila je prvo poluvreme meča sa Novim Pazarom (crveno-beli pobedili sa 2:0 i prošli u polufinale Kupa Srbije), nakon čega je on odmah prebačen u bolnicu.

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković je posle meča u Novom Pazaru i istakao da Mateus ima i gubitke pamćenja, a sada se oglasio preko Instagrama i sam čuvar mreže crveno-belih. – Hvala svima na porukama, javljam se da kažem da sam dobro, hvala Bogu. Veoma sam srećan zbog pobede – napisao je Mateusi tako je staviodo znanja da je sa njim sve u redu posle incidenta na terenu.
Dejan Stanković: „Mateus je budan, svestan je, ima momente gde gubi pamćenje"

Danas pre 6 sati
Kristal Palas pobedio Totenhem

Evroliga: Armani umalo prokockao veliku prednost protiv Barselone, Fenerbahče nastavio pobednički niz (VIDEO)

Teniserke Srbije protiv Slovačke, Hrvatske i Litvanije za plasman u plej-of Bili Džin King kupa

Dušan Vemić posle žreba teniserki Srbije: "Ponovo igramo u famoznoj grupi gde samo prvi ide dalje"

Bili Džin King kup reprezentacija Srbije saznala rivale u borbi za plasman u plej-of

