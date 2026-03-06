Zajednica klubova Super i Prve lige Srbije odgovorila na poziv FSS o hitnom sastanku

Danas pre 4 sati  |  V. R.
Zajednica klubova Super i Prve lige Srbije odgovorila na poziv FSS o hitnom sastanku

Nakon incidenata na tribinama tokom meča četvrtfinala Kupa Srbije između Novog Pazara i Crvene zvezde, FSS je izašao u javnost sa saopštenjem.

Tim povodom je generalni sekretar FSS Branko Radujko zatražio hitan sastanak sa rukovodstvom Zajednice klubova Super i Prve lige Srbije, kako bi se razmotrile dodatne mere u cilju sprečavanja nasilja i podizanja bezbednosti na stadionima. Nedugo zatim, Zajednica klubova Super i Prve lige Srbije je odgovorila na ovaj poziv. – Povodom obaveštenja i poziva generalnog sekretara Fudbalskog saveza Srbije, gospodina Branka Radujka, Zajednica fudbalskih klubova Super lige
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

FSS izdao saopštenje i zatražio hitan sastanak zbog dešavanja na meču Novi Pazar – Crvena zvezda

FSS izdao saopštenje i zatražio hitan sastanak zbog dešavanja na meču Novi Pazar – Crvena zvezda

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaNovi PazarFudbalski savezFSSFudbalski savez SrbijeBranko Radujko

Sport, najnovije vesti »

Kristal Palas pobedio Totenhem

Kristal Palas pobedio Totenhem

Politika pre 1 minut
Evroliga: Armani umalo prokockao veliku prednost protiv Barselone, Fenerbahče nastavio pobednički niz (VIDEO)

Evroliga: Armani umalo prokockao veliku prednost protiv Barselone, Fenerbahče nastavio pobednički niz (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Teniserke Srbije protiv Slovačke, Hrvatske i Litvanije za plasman u plej-of Bili Džin King kupa

Teniserke Srbije protiv Slovačke, Hrvatske i Litvanije za plasman u plej-of Bili Džin King kupa

Sportske.net pre 55 minuta
Dušan Vemić posle žreba teniserki Srbije: "Ponovo igramo u famoznoj grupi gde samo prvi ide dalje"

Dušan Vemić posle žreba teniserki Srbije: "Ponovo igramo u famoznoj grupi gde samo prvi ide dalje"

Telegraf pre 20 minuta
Bili Džin King kup reprezentacija Srbije saznala rivale u borbi za plasman u plej-of

Bili Džin King kup reprezentacija Srbije saznala rivale u borbi za plasman u plej-of

Danas pre 1 sat