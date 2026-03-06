Olimpijakos savladao Panatinaikos, Asvel pobedio Efes

ISTANBUL - Košarkaši Asvela pobedili su večeras u gostima Efes rezultatom 91:88 u meču 30. kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Asvela bio je Brajan Angola sa 26 poena, dok je Zak Seljas postigao 15. U redovima Efesa istakao se Šehmus Hazer sa 20 poena, a Sajben Li je ubacio 18. Efes se nalazi na pretposlednjem, 19. mestu na tabeli Evrolige sa devet pobeda i 21 porazom, a u sledećem kolu gostovaće Bajernu. Asvel na poslednjoj, 20. poziciji na tabeli sa učinkom 8-22 i u narednom kolu gostovaće Parizu. Košarkaši Olimpijakosa savladali Panatinaikos Košarkaši Olimpijakosa