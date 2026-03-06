Teniserke Srbije protiv Slovačke, Hrvatske i Litvanije za plasman u plej-of Bili Džin King kupa

Teniserke Srbije protiv Slovačke, Hrvatske i Litvanije za plasman u plej-of Bili Džin King kupa

Ženska teniska reprezentacija Srbije igraće u Grupi A Evro-afričke Grupe 1 Bili Džin King kupa protiv selekcija Slovačke, Hrvatske i Litvanije, odlučeno je danas žrebom.

Mečevi su na programu od 7. do 11. aprila u portugalskom Oeirasu, a plasman u novembarski plej-of Bili Džin King kupa osiguraće najbolje tri selekcije od ukupno 16 učesnika. Srbija se kao 34. na svetu našla u trećem šeširu na žrebu, preneo je Teniski savez Srbije. U grupi B igraju selekcije Holandije, Turske, Mađarske i Gruzije, u grupi C se sastaju Rumunija, Francuska, Letonija i Norveška, dok u grupi D igraju Nemačka, Danska, Portugal i Švedska. Samo pobednici
