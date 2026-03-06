Živiš u Dubaiju, zar te nije strah?

Velike priče pre 10 minuta  |  Piše Ivan Radojčić
Živiš u Dubaiju, zar te nije strah?

Kako su influenseri u Emiratima dočekali bombe i zašto su svi imali istovetne poruke u kojima su zahvaljivali vladarima

Godinama je mit o Dubaiju na društvenim mrežama bio tako prokleto zavodljiv: fatamorgana neograničene raskoši gde sunce uvek savršeno zalazi dok se ogleda u staklima nebodera, i gde je jedini pravi konflikt izbor između rezervacija u beach clubu. U toj verziji grada, istorija se ne meša. Politika je nešto što se dešavalo negde drugde. Onda su stigle rakete. Dok su iranski dronovi i rakete preletali Persijski zaliv – a neke su presretnute iznad futurističkog
Otvori na velikeprice.com

Pročitajte još

Može li se biti “onako sam za Trampa”?

Može li se biti “onako sam za Trampa”?

Velike priče pre 25 minuta
Povređeni u Abu Dabiju, eksplozije u Dohi i Manami

Povređeni u Abu Dabiju, eksplozije u Dohi i Manami

Politika pre 35 minuta
Tramp: Sukob traje dok ja to želim

Tramp: Sukob traje dok ja to želim

Politika pre 35 minuta
Hegset: SAD imaju dovoljno municije, akcija protiv Irana je tek počela

Hegset: SAD imaju dovoljno municije, akcija protiv Irana je tek počela

Politika pre 35 minuta
Papa: Neka nuklearna pretnja više nikada ne diktira budućnost čovečanstva

Papa: Neka nuklearna pretnja više nikada ne diktira budućnost čovečanstva

Politika pre 35 minuta
Pezeškijan: Oštro ćemo reagovati na separatističke aktivnosti u Iranu

Pezeškijan: Oštro ćemo reagovati na separatističke aktivnosti u Iranu

Politika pre 35 minuta
Tramp napao Takera Karlsona

Tramp napao Takera Karlsona

Politika pre 30 minuta

Ključne reči

IranDubaiUjedinjeni Arapski EmiratiIzboriAbu DabiRat Uzivo

Svet, najnovije vesti »

Živiš u Dubaiju, zar te nije strah?

Živiš u Dubaiju, zar te nije strah?

Velike priče pre 10 minuta
Može li se biti “onako sam za Trampa”?

Može li se biti “onako sam za Trampa”?

Velike priče pre 25 minuta
Francuska demantuje tvrdnje o američkim borbenim avionima y njenim bazama

Francuska demantuje tvrdnje o američkim borbenim avionima y njenim bazama

Politika pre 30 minuta
U sukobima u Sudanu 28 mrtvih i 60 povređenih

U sukobima u Sudanu 28 mrtvih i 60 povređenih

Politika pre 35 minuta
Lavrov: Duh Enkoridža isparava

Lavrov: Duh Enkoridža isparava

Politika pre 35 minuta