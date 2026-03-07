Košarkaši Spartaka preživeli dramu sa FMP-om Subotičani od sjaja, do očaja i nazad

Spartak je na svom terenu nadigrao FMP sa 77:73 u derbiju 2. kola plej-auta, čime je napravio veliki korak ka narednoj fazi, jer sada ima skor 9-9, a rival 7-11.

Lišeni pomoći Luke Cerovine i Ševona Tompsona, dva igrača za koja se smatralo da su nosioci igre Subotičana, domaći su morali ozbiljno da se „potuku“ sa motivisanim i uigranim suparnikom. Probao je Vladimir Jovanović da u uvodnim minutima iznenadi goste, pošto je startovao novo pojačanje Džareda Kolmana-Džonsa, isprobavao različite varijacije, ali drastične razlike nije bilo. Nije bilo ni potrebe za tako nešto, jer se igrala rana faza, da bi Dalibor Ilić potpuno