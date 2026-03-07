Rampa! Suspendovan trener Lidsa, hitna reakcija Premijer lige

Kurir pre 1 minut
Trener fudbalera Lidsa Danijel Farke dobio je danas zabranu vođenja ekipe na jednoj utakmici nakon što je potrčao ka sudiji da protestuje posle poraza njegovog tima od Mančester sitija u Premijer ligi prošlog vikenda.

Farke je dobio crveni karton od glavnog sudije Pitera Benksa i zbog toga neće moći da bude pored terena na meču petog kola FA kupa između Lidsa i Norviča u nedelju. Nemački stručnjak je u petak prihvatio kaznu Fudbalske aocijacije Engleske, koja uključuje i novčanu kaznu od 8.000 funti, kako bi izbegao mogućnost suspenzije od dve utakmice. Farke je posle poraza od Sitija branio svoje postupke, navodeći da je samo želeo da pita sudiju zašto nije nadoknađeno više
