Jokić za RTS: Igrali smo drugo poluvreme bez Marija, postoji neki pritisak

Posle teškog poraza od Njujorka srpski košarkaš Nikola Jokić izjavio je za RTS da je u drugom poluvremenu samo jedan tim postojao na terenu i da ih je sputala povreda Džamala Marija. Sa njim je razgovarao dopisnik RTS-a iz Čikaga Aleksandar Žigić.

Košarkaši Njujork niksa ubedljivo su porazili Denver nagetse sa čak 39 poena razlike, a ništa nije mogao da učini ni Nikola Jokić sa postignutih 38 poena za svega tri četvrtine. "Dobro smo otvorili meč, posle promašili neke otvorene šuteve, pogotovo za tri poena. Džamal se provredio u drugoj deonici, celo drugo poluvreme bez njega. Samo jedan tim je bio na terenu, a to su bili oni", objasnio je srpski košarkaš. Jokić je poslednju deonicu presedeo na klupi zbog