Vaterpolisti Radničkog u četvrtfinalu Kupa Evrope

Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca plasirali su se večeras u četvrtfinale Kupa Evrope, pošto su na svom bazenu pobedili Barselonu sa 17:15 (5:3, 5:3, 4:3, 3:6), u revanš meču osmine finala.

Kragujevčani su slavili i u prvom meču u gostima sa 15:10. Najefikasniji u večerašnjoj utakmici u redovima Radničkog bio je Boris Vapenski sa pet golova, dok su po dva postigli Strahinja Rašović, Nikola Dedović, Andrija Prlainović i Nikola Murišić. U timu Barselone najbolji je bio Marten Van der Vejden sa četiri gola. Potencijalni rivali Radničkog u četvrtfinalu Kupa Evrope su: Jadran (Hrvatska), Marsej (Francuska), BVSC (Mađarska), Sabadelj (Španija), Oradea