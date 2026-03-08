Đoković preokretom do trećeg kola Indijan Velsa

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković uspešno je započeo nastup na Masters turniru u Indijan Velsu pošto je posle preokreta savladao Kamila Majhržaka sa 2:1 (4:6, 6:1 6:2) posle dva časa i 13 minuta igre, i tako se plasirao u treće kolo.

Srpski teniser nije najbolje otvorio meč mnogo je grešio i nije ličio na sebe, a posle samo pet gemova Poljak je dva puta oduzeo servis Novaku i na svom kontu imao 4:1. Uspeo je naš teniser da vrati jedan brejk, bio je nadomak toga da potpuno anulira prednost, ali nije uspeo i prvi set je pripao Poljaku rezultatom 6:4. Već od drugog dela igre Nole potpuno preuzeo kontrolu. Značajno je podigao nivo igre, zaigrao sigurnije na servisu i u razmenama, ritern je postao