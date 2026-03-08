Zemljotres kod obala Kamčatke jačine 6,5 stepeni

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Zemljotres kod obala Kamčatke jačine 6,5 stepeni

U priobalju Kamčatke danas je registrovan zemljotres jačine 6,5 stepeni Rihterove skale, saopštio je regionalni ogranak Federalnog istraživačkog centra Jedinstvena geofizička služba Ruske akademije nauka (RAN).

Prema navodima seizmologa, epicentar potresa bio je na udaljenosti od 237 kilometara od Petropavlovska-Kamčatskog, a žarište se nalazilo na dubini od 47,9 kilometara, prenosi RIA Novosti. Ranije je u ovom regionu zabeležen zemljotres jačine 5,8 stepeni. Krajem jula prošle godine Kamčatku je pogodio zemljotres jačine 8,8 stepeni, najsnažniji od 1952. godine, nakon čega se svakodnevno beleže naknadni potresi, uglavnom neprimetni u naseljenim mestima.
