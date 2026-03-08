Od finala Kupa Koraća do ludog preokreta u "Zetri" - Partizan i Bosna posle 16 godina obnavljaju legendarno rivalstvo

Posle 16 godina Partizan se vraća u Sarajevo, gde ga večeras u olimpijskoj "Zetri" čeka Bosna, svojevremeno jedan od najvećih rivala na jugoslovenskom i evropskom košarkaškom nebu - klub sa kojim su crno-beli neraskidivo povezani slavnom prošlošću i legendarnim duelima koji su pisali istoriju košarke na ovim prostorima.

Dva šampiona Evrope nisu odigrala zvaničnu utakmicu još od 15. marta 2010, kada je dupke puna "Zetra" svedočila nesvakidašnje uzbudljivom duelu 19. kola regionalne lige, tada još uvek pod sponzorisanim nazivom "NLB". Iako će tu sezonu navijači Partizana kasnije zapamtiti po čuvenoj Kecmanovoj trojci u "Zagrebačkoj areni" i odlasku na pariski fajnal-for Evrolige, a navijači Bosne po dugosežnim posledicama finansijskog kraha i "kokuznim vremenima" koja su već vrebala