(VIDEO) Đoković pomešao srpski i engleski: Sorry…

Novak Đoković očekivao je težak meč na startu turnira iz serije 1.000 u Indijan Velsu.

Treći nosilac je posle preokreta pobedio Poljaka Kamila Majžaka iako mu uslovi u kalifornijskoj pustinji nisu išli na ruku. „Nisam dobro počeo. To je nešto što mi se dešava ovde poslednjih godina. Jako su izazovni i teški uslovi. Mnogo je nezgodan vetar koji stalno menja pravac„, rekao je Đoković koji se u prvom trentuku zbunio i umesto na srpskom počeo je da priča na engleskom. Duel protiv 57. igrača sveta bio je prvi za Noleta posle mesec i šest dana i poraza od