Koje su izborne liste proglašene za lokalne izbore 29. marta?

Danas pre 1 sat  |  N1
Lokalni izbori 29. marta biće održani u deset lokalnih samourava: Boru, Kuli, Aranđelovcu, Smederevskoj Palanci, Majdanpeku, Kladovu, Knjaževcu, Lučanima, Bajinoj Bašti i Sevojnu.

Rok za predaju izbornih lista je istekao a do sada su proglašene sledeće izborne liste: Kako prenosi N1, u jedinom gradu u kome će se glasati krajem meseca za sada su proglašene liste: „Aleksandar Vučić – Bor, naša porodica!“ – koalicija SNS, SPS, SRS i Srpska narodna partija „Bor naša odgovornost“ – grupa građana „Vreme je da se Bor pita“ „Svoji na svome – dr Predrag Balašević – Vlaška stranka“, proglašena je iz drugog pokušaja pošto prvi put nije imala pravilnu
