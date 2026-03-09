Penjaroja zadovoljan zbog pobede, ali zabrinut zbog povreda igrača

Danas pre 57 minuta  |  M. L.
Košarkaši Partizana su sa 96:56 (24:15, 31:12, 26:9, 15:20) slavili u gostima protiv Bosne u okviru drugog kola TOP8 faze ABA lige.

Zadovoljan je posle trijumfa bio trener crno belih Đoan Penjaroja. – Dobra pobeda za nas, nije lako posle FIBA prozora i problema sa trojicom igrača u Dubaiju. Takođe, problem je i povreda važnog košarkaša, Vašingtona – rekao je Penjaroja i dodao: – Bili smo usresređeni na važne stvari. Počeli smo meč sa puno samopouzdanja prilikom šuta za tri poena. Bili smo konstanti na obe strane lopte i zasluženo smo slavili. Bruno Fernando je povredio skočni zglobuz bolnu
