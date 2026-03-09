Poznato kada se Blagojević obraća javnosti: Prve reči novog, starog trenera Partizana...

Kurir pre 29 minuta
Poznato kada se Blagojević obraća javnosti: Prve reči novog, starog trenera Partizana...

Danas je iz Humske ulice stigla vest koja je potpuno šokirala sportsku javnost u Srbiji.

Podsetimo, crno-beli su još jednom promenili trenera i na klupu Partizana vratiće se Srđan Blagojević. Blagojević koji je dobio otkaz početkom novembra, zameniće Damira Čakara koji je nakon samo dva meča na klupi crno-belih dobio otkaz. Poznato je kada će biti održana i druga promocija Blagojevića na klupi crno-belih. Srđan Blagojević će se u utorak od 13 časova na konferenciji za medije obratiti javnosti u pres sali stadiona Partizana.
"Blagojević će voditi Partizan i naredne sezone"

Partizan i smene trenera - recept za (ne)uspeh

Blagojević odbio dve ponude zbog Partizana!

Blagojević ne prepušta ništa slučaju: U Partizan dolazi i čovek u koga Srđan ima potpuno poverenje!

Evo kada Blagojević izlazi pred novinare!

Rasim Ljajić otkrio zašto se vratio Srđan Blagojević i kakav je plan za trenera naredne sezone

Mijatović jedini bio protiv povratka Blagojevića: Da li Crnogorcu vreme u Humskoj polako ističe?!

„Ekipi je potrebna nova energija“: Nakon Partizana, još jedan Superligaš menja trenera

Za su neke buntovnice, za druge izdajnice: Šta čeka iranske fudbalerke

Balkanac izaziva Đokovića za osminu finala Indijan Velsa

Za su neke buntovnice, za druge izdajnice: Šta čeka iranske fudbalerke

Maks je protiv svega što nije suva dominacija bolida Red Bula?! Hamiltonu odgovaraju sve ere i pravila: Podeljena mišljenja…

