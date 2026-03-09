Ljajić: Blagojević će biti trener Partizana i naredne sezone

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Aleksandar Pivljanin
Ljajić: Blagojević će biti trener Partizana i naredne sezone

Predsednik kluba iz Humske javno se oglasio povodom iznenađujućeg povratka Srđana Blagojevića na mesto šefa stručnog štaba vicešampiona Srbije.

Srđan Blagojević se vratio u Partizan, ponovo u delikatnom i teškom trenutku da pokuša, koliko god može, da razmrda uspavani tim, koji muku muči od početka 2026. godine da pronađe pravu formu. ,,Parni valjak“ je u crnoj seriji od tri uzastopna poraza, nije postigao gol u drugom poluvremenu prolećnog dela domaćeg prvenstva i ima samo bod prednosti u odnosu na trećeplasiranu Vojvodinu od koje je u nedelju veče na stadionu ,,Karađorđe“ ubedljivo poražen 3:0.
Ključne reči

PartizanRasim LjajićKarađorđeVojvodinaParni valjakFk Partizan

