Srđan Blagojević ponovo trener Partizana, samo Mijatović protiv!

Srđan Blagojević ponovo je postavljen za trenera Partizana.

Samo nekoliko meseci pošto je otpušten, Srđan Blagojević se vraća na klupu crno-belih, koje je ostavio u tom trenutku na prvom mestu na tabeli. Na njoj će naslediti Damira Čakara. Kako saznaje Sport klub za njegovo ponovno imenovanje bili su svi članovi Upravnog odbora, osim Predraga Mijatovića, koji je bio „najzaslužniji“ za prvu smenu Blagojevića. Da podsetimo Partizan je odlučio da se zahvali Blagojeviću 1. novembra prošle godine posle poraza u šampionatu od