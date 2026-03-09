Srđan Blagojević ponovo trener Partizana, samo Mijatović protiv!

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Vladimir Todorović
Srđan Blagojević ponovo trener Partizana, samo Mijatović protiv!

Srđan Blagojević ponovo je postavljen za trenera Partizana.

Samo nekoliko meseci pošto je otpušten, Srđan Blagojević se vraća na klupu crno-belih, koje je ostavio u tom trenutku na prvom mestu na tabeli. Na njoj će naslediti Damira Čakara. Kako saznaje Sport klub za njegovo ponovno imenovanje bili su svi članovi Upravnog odbora, osim Predraga Mijatovića, koji je bio „najzaslužniji“ za prvu smenu Blagojevića. Da podsetimo Partizan je odlučio da se zahvali Blagojeviću 1. novembra prošle godine posle poraza u šampionatu od
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

„Rešenje je atipično, ali je reakcija bila nužna“: Ljajić otvoreno o povratku Blagojevića!

„Rešenje je atipično, ali je reakcija bila nužna“: Ljajić otvoreno o povratku Blagojevića!

Hot sport pre 18 minuta
Blagojević pravi rez u Partizanu: Prvi na udaru je Mijatovićev sestrić!

Blagojević pravi rez u Partizanu: Prvi na udaru je Mijatovićev sestrić!

Hot sport pre 43 minuta
Oglasio se Rasim Ljajić: Objasnio je zašto se Partizan pokajao oko Blagojevića

Oglasio se Rasim Ljajić: Objasnio je zašto se Partizan pokajao oko Blagojevića

Mondo pre 43 minuta
Rasim Ljajić: "Blagojević se vraća u svoju kuću - rešenje je atipično, ali neophodno"

Rasim Ljajić: "Blagojević se vraća u svoju kuću - rešenje je atipično, ali neophodno"

B92 pre 14 minuta
Da li je na pomolu rat u Partizanu? Mijatović bio protiv Blagojevićevog povratka!

Da li je na pomolu rat u Partizanu? Mijatović bio protiv Blagojevićevog povratka!

Hot sport pre 1 sat
Srđan Blagojević ponovo trener Partizana

Srđan Blagojević ponovo trener Partizana

Newsmax Balkans pre 1 sat
Srđan Blagojević novi stari trener Partizana

Srđan Blagojević novi stari trener Partizana

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanFk Partizan

Sport, najnovije vesti »

Trka za Evropu se nastavlja: Lalatovićev „alarm“ kao recept za Mladost

Trka za Evropu se nastavlja: Lalatovićev „alarm“ kao recept za Mladost

IndeksOnline pre 28 minuta
Zvezda dobila konkurenciju za potpis Ebuke Izundua!

Zvezda dobila konkurenciju za potpis Ebuke Izundua!

Sportske.net pre 8 minuta
Novi-stari trener ne sedi skrštenih ruku: U Partizan se vraća još jedno poznato ime!

Novi-stari trener ne sedi skrštenih ruku: U Partizan se vraća još jedno poznato ime!

Hot sport pre 3 minuta
„Rešenje je atipično, ali je reakcija bila nužna“: Ljajić otvoreno o povratku Blagojevića!

„Rešenje je atipično, ali je reakcija bila nužna“: Ljajić otvoreno o povratku Blagojevića!

Hot sport pre 18 minuta
Andreas Obst potpisao novi ugovor do leta 2029. godine

Andreas Obst potpisao novi ugovor do leta 2029. godine

Danas pre 19 minuta